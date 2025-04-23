Пермский чиновник оштрафован за драку с министром культуры

Пермский суд признал консультанта краевого минкульта виновным в том, что он причинил побои министру культуры Пермского края. Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей.

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Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года на одном из совещаний в региональном министерстве культуры. Руководитель этого ведомства перед началом заседания попросила присутствующих не включать видеозапись. Однако один из сотрудников министерства эту просьбу не выполнил. Недолго думая, решительный министр выхватила телефон из его рук и понесла в приемную, чтобы отдать на время совещания секретарше.

Хозяин трубки перегородил ей путь, в результате завязалась драка. Оппонентов безуспешно попытались разнять присутствовавшие на совещании сотрудники, но пришлось вызывать охрану. В результате побои также получили секретарша и один из охранников. Видео драки также было опубликовано в Сети.

Телефон консультанту вернули, но совещание было сорвано. После инцидента министр культуры обратилась в полицию, зафиксировала побои и потребовала привлечь мужчину к ответственности.

Снял побои и консультант. Но на суде мужчина заявил, что на самом деле потерпевшим является он, так как от сильного удара соперницы получил сотрясение мозга.

Между тем, в правительстве Пермского края была проведена служебная проверка инцидента. По ее итогам министру культуры вынесли замечание, а консультанту дали выговор.

Через четыре месяца после потасовки суд наконец-то принял решение. Консультанта признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и обязали выплатить штраф - пять тысяч рублей. Впереди у него еще два судебных разбирательства, где потерпевшими выступают секретарь министра и охранник.