Потерявшегося мальчика с ДЦП нашли

Пропавшего во время прогулки с отцом мальчика с ДЦП отыскали в лесопарковой зоне с столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

© пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Прибывшие на место сотрудники ведомства проверили лесной массив около станции метро «Аминьевская» откуда и началась семейная прогулка, однако отыскать юношу не удалось. Спустя несколько часов кинологи наконец сумели его найти.

— Совместными усилиями работников экстренных служб и добровольцев пострадавшего эвакуировали из природной среды и передали работникам скорой медицинской помощи, — передает официальный Telegram-канал департамента.

Другой случай произошел 10 октября 2024 года, когда укутавшегося в одеяло ребенка нашли в Самарской области. Подросток пропал в начале октября — он ушел в школу и не вернулся.