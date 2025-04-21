Лайнер загорелся в аэропорту Орландо в США

В международном аэропорту Орландо (штат Флорида, США) произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании Delta Airlines, пишет региональный телеканал Fox35 со ссылкой на управление гражданской авиации (FAA) США.

По данным телеканала, возгорание произошло, когда самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к отправке.

«Рейс 1213, направлявшийся в Атланту, выруливал к выходу на посадку около 11:15 утра по местному времени, когда загорелся двигатель», — заявили в управлении авиации.

Экипаж самолета эвакуировал пассажиров по аварийным трапам. По предварительным данным, никто не пострадал.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, локализовали пожар и потушили его.

На борту самолета Airbus 330 находились 282 пассажира, 10 бортпроводников и два пилота.

Ранее сообщалось, что в аэропорту южнокорейского Пусана загорелся пассажирский самолет. Экипаж с помощью аварийных трапов произвел эвакуацию пассажиров. Никто не пострадал.