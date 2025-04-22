В США загорелся самолет Airbus 330 с 282 пассажирами на борту

В международном аэропорту Орландо (штат Флорида, США) у пассажирского самолета Airbus A330, на борту которого находилось 282 пассажира и 12 членов экипажа, загорелся двигатель. Об этом сообщает Reuters.

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Инцидент произошел в 11 часов по местному времени на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно должно было вылететь в Атланту, но из-за ЧП рейс отложили.

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Спасательные службы оперативно локализовали возгорание. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Причины произошедшего предстоит установить специалистам авиакомпании и аэропорта.

На место происшествия также прибыли сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.

Перевозчик не стал комментировать случившееся, ожидая результатов расследования.