В российском регионе умерла избитая матерью трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка из Каспийска, находившаяся в коме после избиения матерью, скончалась в больнице. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана. По данным ведомства, ребенок умер в реанимации, несмотря на все усилия врачей.

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Инцидент с избиением произошел 20 марта. Женщина избила свою трехлетнюю дочь, после чего девочку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Как ранее сообщалось, ребенок находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным правоохранительных органов, подозреваемая в избиении дочери жила в арендуемой квартире вместе с сожителем и четырьмя детьми. После жестокого избиения дочеридетей у женщины забрали.

Против матери возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.