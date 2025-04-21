Иностранного агента Екатерину Барабаш* объявили в розыск из-за неявки в суд

Киножурналистку, члена экспертного совета премии «Белый слон» и критика Екатерину Барабаш* (Минюст внес ее в реестр иноагентов) объявили в розыск после неявки на заседание по её уголовному делу. Ранее женщина находилась под домашним арестом за распространение фейков об армии, а ещё в 2016 году сообщила, что была уволена из агентства «Интерфакс» из-за ее позиции по отношению к российским властям.

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Дочь известного литературоведа Юрия Барабаша была задержана в столице в конце февраля. Это произошло через несколько дней после её возвращения с Берлинского кинофестиваля. В начале апреля суд признал её иностранным агентом.

Впрочем, под домашним арестом ей явно не сиделось — текущее местонахождение женщины неизвестно. Адвокат Барабаш Михаил Бирюков, сообщил, что защита «воздерживается от комментариев по делу».