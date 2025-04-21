Акула напала на человека у побережья Израиля

Акула напала на человека у пляжа Ольга в израильском городе Хадера. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе местной полиции.

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По словам правоохранителей, для поиска пловца был задействован вертолет. Экстренные службы временно закрыли береговую линию для того, чтобы обследовать ее территорию, поскольку тело мужчины могло выбросить на сушу.

— Полицейские силы, которым помогает авиация, продолжают поиски пловца, — передает официальный Telegram-канал израильской полиции.

Другой случай произошел в конце января, когда 12-летний мальчик из Австралии сильно пострадал после неожиданного нападения акулы, его госпитализировали с многочисленными травмами. До этого в Австралии акула также напала на мальчика, занимавшегося серфингом. Он спустился с доски на мелководье и случайно наступил на метрового хищника, который испугался и вцепился в его ногу.

В начале сентября 2024 года огромный окунь-голиаф на глазах у рыбаков целиком заглотил черноносую акулу в американском штате Флорида. При этом люди порой из простых наблюдателей сами превращаются в добычу.