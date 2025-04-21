Акула напала на человека у побережья Израиля
Акула напала на человека у пляжа Ольга в израильском городе Хадера. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе местной полиции.
По словам правоохранителей, для поиска пловца был задействован вертолет. Экстренные службы временно закрыли береговую линию для того, чтобы обследовать ее территорию, поскольку тело мужчины могло выбросить на сушу.
— Полицейские силы, которым помогает авиация, продолжают поиски пловца, — передает официальный Telegram-канал израильской полиции.
Другой случай произошел в конце января, когда 12-летний мальчик из Австралии сильно пострадал после неожиданного нападения акулы, его госпитализировали с многочисленными травмами. До этого в Австралии акула также напала на мальчика, занимавшегося серфингом. Он спустился с доски на мелководье и случайно наступил на метрового хищника, который испугался и вцепился в его ногу.
В начале сентября 2024 года огромный окунь-голиаф на глазах у рыбаков целиком заглотил черноносую акулу в американском штате Флорида. При этом люди порой из простых наблюдателей сами превращаются в добычу.