Избивших московского восьмиклассника подростков-мигрантов исключили из школы

Двух подростков-мигрантов, учившихся в столичной школе №2120 и сломавших ученику восьмого класса челюсть, исключили из школы, директор подписал соответствующие приказы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители учебного заведения.

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— Школа № 2120 инициировала проведение внеочередного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы, — говорится в сообщении.

Об инциденте в понедельник, 21 апреля, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По словам очевидцев, нападение произошло из-за внешнего вида подростка, который, предположительно, не понравился нападавшим, поскольку выглядел «неформально». Родители и ученики выразили возмущение, заявив, что дети боятся посещать уроки и требуют справедливого разбирательства с участием правоохранительных органов.

Они отметили, что директор школы якобы пытается замять инцидент, прося не распространять информацию. По их данным, нападавших лишь поставили на внутришкольный учет и провели беседу с их родителями. В столичном Департаменте образования и науки произошедшее назвали жестоким актом насилия, который недопустим и не имеет оправдания.