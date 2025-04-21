Летящий из Москвы в Петербург пассажирский самолет подал сигнал ЧС

Летящий из Москвы в Санкт-Петербург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» в понедельник, 21 апреля, подал сигнал чрезвычайной ситуации (ЧС) за семь минут до прибытия в пункт назначения.

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Судно к текущему момент облетает Северную столицу для дальнейшего приземления в аэропорту Пулково. При этом экипаж рейса подал сигнал бедствия 7700, с помощью которого диспетчерам сообщают о нештатной ситуации на борту, которая может угрожать безопасности пассажиров и команды самолета, следует из данных сервиса Flightradar24.

Другой случай произошел 8 апреля, когда самолет Ан-24, направлявшийся в Ленск из Иркутска, вынужденно изменил маршрут и совершил посадку в другом месте. Кроме того, у летевшего из Санкт-Петербурга в Москву судна перевозчика «Аэрофлот» отказала противообледенительная система крыла.