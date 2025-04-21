«Зеленоградский колдун» попытался дать взятку следователю в зале суда

«Зеленоградский колдун» Леонид, которого обвиняют в попытке убийства тещи, попытался дать взятку следователю в зале суда. Он предложил собеседнику титул барона, однако сотрудник силовых структур от предложения отказался. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в соцсети.

© Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— «Зеленоградский колдун» попытался дать взятку следователю прямо в зале суда, пообещав ему титул барона. Колдун: У меня предложение: даю тебе статус барона! Следователь: Пожалуй, откажусь. Колдун: Землю Романова! Следователь: Я обычный простолюдин, христианин, — пишет Telegram-канал Shot.

«Колдуна» обвиняют в попытке убийства тещи. Мужчина собирался выстрелить в женщину из АК-74, но ему помешал тесть. Позднее подозреваемого задержали.

Ранее приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко признал вину в убийстве бабушки и брата в Подмосковье. Убийство, о котором идет речь, произошло 18 октября 2023 года в деревне Крюково Истринского района.