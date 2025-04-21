В порту Петербурга иностранный теплоход столкнулся с двумя судами

На территории морского рыбного порта Северной столицы зарубежное судно навалилось на два пришвартованных теплохода. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и течи на судах не обнаружено, сообщило управление на транспорте МВД России по СЗФО.

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Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 апреля. Сообщение о нем поступило в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

Сотрудники транспортной полиции выехали на место и установили, что навал произошел в ходе маневра иностранного теплохода при отшвартовке. Причиной стала неисправность его рулевого управления.

Пришвартованные суда из-за столкновения получили незначительные повреждения. Размер ущерба устанавливается.

Медицинское освидетельствование показало, что капитан теплохода, столкнувшегося с другими судами, был трезв.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.