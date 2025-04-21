Бутырский суд признал Михаила Хачатуряна виновным в мерзких издевательствах над собственными дочерьми. Почти 7 лет девочки, их мама и бабушка (и немалая половина всего российского общества) ждали этого решения. «Справедливость восторжествовала», - говорят их защитники. Сами девочки молчат (на них по-прежнему запрет определенных действий, в том числе публичных выступлений). Но радость разве скроешь? Двое сестер улыбались после оглашения вердикта и этой молчаливой улыбкой праздновали победу.

Суд над Михаилом Хачатуряном проходил за закрытыми дверьми: в деле фигурирует обвинение в насильственных действиях сексуального характера, в том числе против несовершеннолетних, распространение порнографии. Присутствовали две сестры - Мария и Ангелина. Еще одна не смогла прийти: не отпустили с работы.

Этот суд, по словам близких и защитников девочек, был невероятно важен для них. Он должен был подтвердить или опровергнуть их слова. Но он был важен для всех, ведь сестры совершили отцеубиство - чудовищное преступление, оправдать которое могло лишь то, что они сами были жертвами еще большее чудовищного злодеяния.

И вот приговор — точнее, определение. Почему определение? Потому что в связи со смертью выносится именно оно. Оно не аргументирующее, но в определении установлено, что Михаил Хачатурян совершил все те преступления, в которых он обвиняется – насильственные дейстивия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, распространение порнографии. Суд признал его виновным по всем пунктам, по всем эпизодам обвинения в отношении каждой из девочек.

Дело в итоге определением было прекращено в связи со смертью. При этом стало понятно, что сторона (родные Михаила) будет обжаловать этот приговор.

Решение суда все выслушали спокойно. Никаких угроз или оскорблены со стороны родных Михаила в адрес девочек не было. Возможно, не последнюю роль в этом сыграло присутствие судебных приставов.

Мария и Ангелина, услышав определение, не заплакали и не закричали. Они восприняли это спокойно, но выглядели очень довольными.

- Девочки считают, что это настоящая победа, - говорит защитник. - Справедливость восторжествовала. Хотя понятно, что победа это промежуточная, но,тем не менее, она очень знаковая. Шесть с половиной лет девочки на это потратили.

Что будет дальше? Ход за Следственным комитетом, в ведении которого дело по убийству Михаилу.

Пока пройдут обжалования (родные Михаила наверняка не согласятся с определением суда), пока пройдут все перемещения уголовного дела между инстанциями… Все это займет несколько месяцев. Но после того как решение вступит в силу, следователь решит - прекращать уголовное дело об убийстве Хачатуряна или просто поменять квалификацию , направлять опять дело в суд или нет.

Вынесен посмертный приговор обвиненному в насилии над дочерьми Хачатуряну

По словам мамы девочек Аурелии Дундук, произошедшее сегодня очень важно для всей их семьи. Они очень долго этого ждали. Все, что говорили дочери, подтвердилось. Все, что чувствовало материнское сердце, тоже. И все, что знала сама Аурелия, теперь нашло отражение в определении суда.

- Я уверена, что теперь всей семье будет легче, и все их многолетние муки подходят к концу, - сказала она.

Девочки надеются, что суд снимет с них мера пресечения виды запрета определённых действий. Однако это может произойти как в ближайшее время так и только после вступления определения в отношении Хачатуряна и в законную силу или даже после решения Следственного комитета. Пока они по-прежнему не могут общаться между собой а также с прессой, не могут рассказывать обстоятельства своей жизни и всего, что с ними происходило, никому в публичном пространстве. Кажется, что сами девочки не особенно хотят про это говорить, но они точно очень хотели бы иметь право общаться друг с другом, проводить вместе время, отмечать праздники. На сегодняшний день они этого лишены.