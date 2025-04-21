В Одессе задержали псевдовоенкомов, похищавших мужчин на улицах

Деловая газета "Взгляд"

Членов общественной организации задержали в Одессе, они насильно захватывали мужчин на улицах, выдавая себя за сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

В Одессе задержали псевдовоенкомов, похищавших мужчин на улицах
© РИА Новости

Всего задержано трое мужчин, они представлялись работниками ТЦК, передает ТАСС со ссылкой на одесскую областную прокуратуру.

Злоумышленники, по данным следствия, надевали форму, похожую на военную, использовали автомобиль с камуфляжной окраской и действовали под видом мобилизационных мероприятий.

Подозреваемые под предлогом проведения мобилизации останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство.

Отмечается, что все задержанные являются членами одной из местных общественных организаций. Они не имели никакого официального отношения к военкомату.

Мужчинам предъявлены обвинения в самоуправстве, незаконном лишении свободы и причинении физических страданий. Мотивы действий подозреваемых прокурорские органы пока не раскрывают.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Одессе застрелили одного из самых одиозных националистов Украины – Демьяна Ганула, в числе его жертв были те, кто пытался уклониться от службы в ВСУ.

Происшествия
Генпрокуратура РФ
Одесса
Украина
2