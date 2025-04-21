Членов общественной организации задержали в Одессе, они насильно захватывали мужчин на улицах, выдавая себя за сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Всего задержано трое мужчин, они представлялись работниками ТЦК, передает ТАСС со ссылкой на одесскую областную прокуратуру.

Злоумышленники, по данным следствия, надевали форму, похожую на военную, использовали автомобиль с камуфляжной окраской и действовали под видом мобилизационных мероприятий.

Подозреваемые под предлогом проведения мобилизации останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство.

Отмечается, что все задержанные являются членами одной из местных общественных организаций. Они не имели никакого официального отношения к военкомату.

Мужчинам предъявлены обвинения в самоуправстве, незаконном лишении свободы и причинении физических страданий. Мотивы действий подозреваемых прокурорские органы пока не раскрывают.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Одессе застрелили одного из самых одиозных националистов Украины – Демьяна Ганула, в числе его жертв были те, кто пытался уклониться от службы в ВСУ.