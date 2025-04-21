Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

Родственники Михаила Хачатуряна обжалуют обвинительный приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру мужчины Наиру.

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По ее словам, доказательства виновности Хачатуряна не были представлены в суде, все строилось только на словах его дочерей. Женщина также рассказала, что сестры больше не общаются с родственниками со стороны отца.

Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Мужчину судили за насильственные действия сексуального характера, избиения, изготовление порно и его распространение.

Сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними.

Ранее сообщалось, что сестры Хачатурян остались довольны посмертным приговором отцу.