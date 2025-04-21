В российском городе задержали организаторов сети притонов с проститутками

В Калининграде пресечена деятельность преступной группы, организовавшей сеть притонов для занятий проституцией. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР) в своем официальном телеграм-канале.

По данным следствия, трое мужчин в 2023 году арендовали три помещения, где вовлекли в оказание секс-услуг 30 женщин и одного мужчину, обслуживавшего клиентов нетрадиционной ориентации.

Притоны маскировались под массажные салоны и кальянные. Годовой доход преступной сети достигал 500 миллионов рублей.

В работе заведений были задействованы 12 женщин и пятеро мужчин, выполнявших функции администраторов и охранников. Все фигуранты задержаны, допрошены, им предъявлены обвинения. Расследование продолжается.