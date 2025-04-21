Бутырский суд Москвы признал Михаила Хачатуряна, в убийстве которого признались три его дочери, виновным в насилии над ними. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело Михаила Хачатуряна со следами ножевых ранений было обнаружено в июле 2018 года в Москве. В убийстве признались его дочери Крестина, Ангелина и Мария. Дело в отношении девушек вызвало широкий общественный резонанс, и в 2020 году было отправлено на доследование.

В 2022 году СК России завершил расследование посмертного уголовного дела в отношении Хачатуряна. Помимо обвинений в истязании дочерей и сексуальном насилии над ними, в окончательную редакцию добавились эпизоды о распространении порнографии. Сегодня суд вынес решение по этому делу.

«Признать Хачатуряна виновным, прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого», - огласил приговор судья.

Дело самих сестер еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца в насилии, станет одним из доказательств их невиновности. Защита надеется, что оно также будет прекращено.

Напомним, что изначально троих сестер арестовали и поместили в СИЗО. Однако затем меру пресечения смягчили до «запрета совершения определенных действий». По версии следствия, девушки нанесли отцу множественные удары ножом и молотком. В ходе расследования выяснилось, что отец причинял девушкам «физические и психические страдания», но это было рассмотрено лишь как смягчающее обстоятельство. При этом адвокаты сестер настаивают, что их действия следует квалифицировать не как убийство группой лиц, а как самооборону.