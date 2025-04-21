Мужчина со страйкбольным оружием ворвался в гостиницу в Москве

Неизвестный со страйкбольным оружием ворвался в гостиницу в Москве
В гостинцу «Восход» на Алтуфьевском шоссе в Москве ворвался неизвестный со страйкбольным оружием. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили «Звезде» в ГУ МВД по столице.
Сообщение о звуках в здании, похожих на выстрелы, поступило в полицию около 10.30 мск.
«Предварительно установлено, что неизвестный использовал страйкбольное пиротехническое изделие. Пострадавших нет», - сказал собеседник телеканала.
Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители.