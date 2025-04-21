Расчлененную тушу кита обнаружили в российском регионе

Туша мертвого кита с явными признаками разделки была найдена в бухте Лукина на юге Приморского края, сообщает МК во Владивостоке.

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По словам очевидцев, часть тела морского млекопитающего была вырезана, а саму тушу, вероятно, доставили к берегу на лодке.

Инцидент произошел недалеко от поселка Зарубино – популярного места летнего отдыха в регионе.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что кит был привязан веревкой за хвост и частично расчленен. Автор ролика отметил, что у животного вырезаны куски сала, предположительно, для добычи жира. Видео вызвало широкий общественный резонанс: пользователи назвали произошедшее жестоким варварством, особенно если кит оказался детенышем.

Местные жители сообщают, что выбросы китообразных в приморских бухтах случаются, но преднамеренная транспортировка и разделка туши могут быть нарушением природоохранного законодательства.

Пока официальных комментариев от правоохранительных и природоохранных ведомств не поступало.