Пара россиян снята с рейса за дебош в самолете

Пару из Новокузнецка выдворили с рейса в Сочи после скандала на борту. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

Женщина во время перепалки с попутчиками сняла обувь и ударила ею соседа. Экипаж вызвал полицию, дебоширов забрали в дежурную часть. На них составлены протоколы за мелкое хулиганство, говорится в канале.

В прошлом году несколько пассажиров авиакомпании Ryanair были задержаны в Испании за то что они опорожнились в проходе самолета. Полиция квалифицировала их действия как нарушение общественного порядка. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что подобные случаи участились из-за употребления пассажирами алкоголя и наркотиков перед полетами.