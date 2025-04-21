В российском городе школьница пропала после пробного ЕГЭ

В Екатеринбурге продолжаются поиски 16-летней девушки, которая пропала 19 апреля, сообщает «МК в Екатеринбурге». Информацию об ее исчезновении распространил поисковый отряд «Лиза Алерт. Свердловская область».

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По данным волонтеров, рост девушки составляет 163 сантиметра, телосложение нормальное, волосы каштановые, глаза темно-зеленые. В день исчезновения на ней были надеты светло-розовая куртка, черные штаны и бело-серые кроссовки.

Школьница может находиться в любом районе города. Поэтому жителей Екатеринбурга просят проявлять бдительность и сообщать в полицию или поисковые службы по телефонам горячей линии «Лиза Алерт» или 102.

Любая информация может помочь в ее розыске.