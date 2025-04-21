В России нашли скрытый гигантский тоннель, который сравнили с адом

Под Самарой обнаружили гигантский тоннель, который все это время был скрыт в недрах города. Об этом сообщил Telegram-канал «URBEX Самара», где общаются диггеры.

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«Здесь, под слоем пыли, оживают истории индустриального прошлого. Завораживает своей формой и масштабом, а жар от старых труб заставляет невольно задуматься, ты попал в ад?» — говорится в посте.

Как сообщило издание kp.ru, тоннель длиной 150 метров расположен в Кировском районе Самары. Его точное предназначение неизвестно. По одной из версий, подземный проход соединен с метро. Однако ее опровергает тот факт, что до ближайшей станции от него пара километров.

В начале апреля в городе Торжке в Тверской области во время археологических раскопок на Площади 9 января, под современной застройкой, был найден тоннель со стенами из белого камня и основанием, заполненным песком. Предполагается, что этот тоннель использовался в качестве ливневой канализации.

Раскопки в Торжке также привели к обнаружению древних погребений. Археологи пока не определили, являются ли они частью организованного захоронения или представляют собой стихийные могилы.