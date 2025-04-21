Житель Крыма задержан за передачу данных СБУ

Задержан житель Симферополя, передававший Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских военных объектах на полуострове. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

По данным российской спецслужбы, крымчанин «был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству».

«По заданию куратора он собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова», - пояснили в ФСБ.

Уголовное дело расследуется по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), предусматривающей до восьми лет лишения свободы. В ФСБ уточнили, что подозреваемый арестован и дает признательные показания.