В деле победителя «Танцев со звездами» Леденева могут быть фигуранты

В уголовном деле о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» в рамках выполнения гособоронзаказа организацией «Интертехника», соучредителем которой является победитель шоу «Танцы со звёздами» Алексей Леденёв, могут появиться новые фигуранты.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как отмечается в документах, в этом уголовном деле могут появиться фигуранты из числа сотрудников администрации Ивановской области и самой подрядной организации концерна «Калашников».

В данный момент продолжаются следственные мероприятия — назначено проведение экспертиз по определению качества поставляемых концерну деталей.

Алексей Леденёв 8 апреля признал вину по делу о хищении у концерна «Калашников».