СК возбудил дело о гибели женщины на кладбище в Новосибирске

Непогода стала причиной ЧП в Новосибирске: пришедшая на кладбище в Заельцовском районе 46-летняя женщина стала жертвой рухнувшего дерева.

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Как сообщили в региональном главке СКР, инцидент произошел в минувшее воскресенье утром. От полученных в результате падения дерева травм пострадавшая скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Следователи намерены дать юридическую оценку работе должностных лиц, ответственных за территорию кладбища.

Ранее в ходе оперативного совещания в облправительстве о гибели человека в минувшие выходные сообщил руководитель регионального главка МЧС Виктор Орлов. В субботу и воскресенье Новосибирскую область и областной центр накрыла снежная буря. Разбушевавшаяся стихия также стала причиной перебоев в энергоснабжении в нескольких районах.