Сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне СВО

Юрий Чикатило, сын серийного убийцы Андрея Чикатило, пропал без вести, воюя на стороне ВСУ. Об этом пишет SHOT.

«Сын маньяка-потрошителя Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО. Юрий мог погибнуть, попав под шквальный огонь в ночь, когда Российская армия наносила удары по стратегическим объектам ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее он скрылся от уголовного преследования на Украине, где его разыскивали судебные приставы и МВД. Преследование удалось избежать благодаря службе в ВСУ, уточняет SHOT.

На данный момент официально смерть Юрия Чикатило не подтверждена, и его имя не внесено в базы погибших.

Ранее сообщалось, что сын Чикатило служит в рядах украинской армии на Харьковском направлении.