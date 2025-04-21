Сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне СВО

Сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Мирошниченко ушел добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины и мог погибнуть в ходе боев на Харьковском направлении. Он считается пропавшим без вести, пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, Юрий Мирошниченко пропал около трех месяцев назад, когда его артиллерийское подразделение попало под обстрел примерно в 20 километрах от Харькова.

При этом 56-летний Юрий Мирошниченко добровольно ушел воевать на стороне Украины. Сейчас он включен в списки пропавших без вести. Пока смерть сына одного из самых известных маньяков СССР Андрея Чикатило, на счету которого 53 жертвы, не подтвердили - в базы погибших его не внесли, утверждает канал.

Напомним, что Юрий Мирошниченко имеет судимость за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. В общей сложности он провел в тюрьмах более 12 лет. Чикатило переехал на Украину после своего последнего тюремного срока в России. Там он взял девичью фамилию жены – Мирошниченко.

Сын серийного убийцы решил скрыть на фронте от преследования приставов и МВД, которые разыскивали его за долги по алиментам и неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. Также у него накопились долги и по кредитам.