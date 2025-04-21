Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами

В пресс-службе МЧС России сообщили, что глава ведомства Александр Куренков и министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с природными пожарами.

«В ходе совей поездки министры оценят оперативную обстановку, которая сложилась в регионе на фоне крупных природных пожаров», - сообщили в МЧС.

Уточняется, что Куренков и Козлов совершат облет районов, которые наиболее пострадали от природных пожаров. Помимо прочего, они на месте займутся контролем работы по тушению огня.