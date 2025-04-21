Раскрыто число пострадавших из-за поджога многоэтажки в Сеуле

Неизвестный поджег 21-этажный жилой дом в районе Бончхон-дон Сеула. Он сделал это с помощью устройства, предположительно, огнемета, сообщает агентство "Рёнхап".

По его информации, пожар начался в 8:17 утра (2:17 мск) 21 апреля. Пожарные службы тушат огонь. В результате ЧП, по последним данным, один человек не выжил, двое выпали из окон и были доставлены в больницу.

Кроме того, девять человек получили незначительные травмы, включая отравление дымом и затрудненное дыхание. Отмечается, что полиция установила личность подозреваемого в поджоге и ведет его розыск.