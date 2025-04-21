Неизвестный мужчина с огнеметом поджег многоэтажку в Южной Корее, есть жертвы
В южнокорейском Сеуле злоумышленник, вооружённый огнемётом, устроил пожар в многоэтажном жилом доме. По данным агентства Yonhap, три человека погибли, выбросившись из окон горящего здания, ещё трое получили отравления продуктами горения.
Правоохранители ведут поиски подозреваемого, использовавшего, согласно предварительной информации, портативное огнемётное устройство (возможно, это был распылитель пестицидов). Местные СМИ уточняют: преступник скрылся с места происшествия, его личность пока не установлена.
РИА «Новости» приводит иные данные: в результате инцидента погиб один человек, более десяти пострадали.
Уточняется, что пожарные расчёты оперативно локализовали возгорание, однако расследование причин и последствий трагедии продолжается. К тушению пожара привлекли около 150 огнеборцев и 40 единиц техники.