Неизвестный мужчина с огнеметом поджег многоэтажку в Южной Корее, есть жертвы

В южнокорейском Сеуле злоумышленник, вооружённый огнемётом, устроил пожар в многоэтажном жилом доме. По данным агентства Yonhap, три человека погибли, выбросившись из окон горящего здания, ещё трое получили отравления продуктами горения.

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Правоохранители ведут поиски подозреваемого, использовавшего, согласно предварительной информации, портативное огнемётное устройство (возможно, это был распылитель пестицидов). Местные СМИ уточняют: преступник скрылся с места происшествия, его личность пока не установлена.

РИА «Новости» приводит иные данные: в результате инцидента погиб один человек, более десяти пострадали.

Уточняется, что пожарные расчёты оперативно локализовали возгорание, однако расследование причин и последствий трагедии продолжается. К тушению пожара привлекли около 150 огнеборцев и 40 единиц техники.