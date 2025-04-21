В МВД предупредили об аферах мошенников с авиабилетами

Злоумышленники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за несколько часов, а жертвы зачастую обнаруживают, что приобретенных ими билетов не существует, уже в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В ведомстве отметили, что за последний год существенно возросло число жалоб на обман при покупке электронных билетов.

«Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. (...) Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием», — указывается в материалах ведомства.

Ранее GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова в разговоре с «Лентой.ру» дала планирующим отдых россиянам советы для защиты от обмана при бронировании туров и отелей. По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это сайт бронирования.