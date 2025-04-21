В Северодонецке из-за крупного пожара ввели режим ЧС

Крупный ландшафтный пожар в Северодонецке охватил площадь, превышающую 350 га. В связи с этим было принято решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации муниципального значения.

Об этом сообщает Луганский информационный центр. Отмечается, что есть риск перехода огня на жилые постройки в районах населённых пунктов Боровское, Осколоновка и Боброво.

«На месте работают пожарные службы», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России проинформировали об увеличении площади лесных пожаров в Забайкалье до 156 тыс. га.