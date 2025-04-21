В Красноярске в школе на перемене умер мальчик

Пятиклассник умер в школе Красноярска на перемене.

Проводится проверка, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"21 апреля в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в одной из школ города Красноярска скончался 12-летний подросток. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ученик пятого класса, находясь в школе, на перемене потерял сознание.