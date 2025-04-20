В Адыгее упавшего в реку ребенка унесло течением

В Адыгее начали проверку после исчезновения несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

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Оказалось, что мальчик 2014 года прибыл в Адыгею с родителями из Краснодарского края.

Сегодня около поселка Никель Майкопского района ребенок поскользнулся на берегу реки Белая, после чего упал и его унесло течением. Отец мальчика пытался его спасти, но, к сожалению, ему это не удалось.

На месте ЧП следователи и криминалисты провели осмотр, а также опросили очевидцев. Сейчас ведется поиск ребенка.

Ход проверки находится под личным контролем руководителя СУ СКР по Адыгее Василия Ларина.