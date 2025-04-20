В Москве разоблачили подделку французских инструментов для производства самолетов «Ил»

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В Москве разоблачили подделку французских инструментов для производства самолетов «Ил». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на внутренние источники.

В Москве разоблачили подделку французских инструментов для производства самолетов «Ил»
© РИА Новости

Столичная компания «Бамгрупп» поставляла на Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) китайские инструменты под видом французских для ПАО «Ил» (входит в ОАК).

Обман разоблачили сотрудники ФСБ и МВД. По версии следователей, «Бамгрупп» поставляла инструменты с маркировкой французской фирмы Tivoly, которые закупались оптом в Китае по цене «цветного лома».

Как отмечает издание, поставляемые инструменты часто выходили из строя. Однако в ОАК заявили, что инцидент не повлиял на качество продукции, так как все некондиционные материалы были изъяты из производства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба может достигать десятков или сотен миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Европа не намерена в ближайшее время открывать небо для российских самолетов, что препятствует запуску прямого авиасообщения с США. Как сообщил изданию Politico представитель Европейской комиссии (ЕС), пожелавший сохранить анонимность, решение по санкциям против России остается твердым.

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