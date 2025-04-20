Стали известны подробности пожара, унесшего жизни 4 детей на Урале

Мать погибших на пожаре четырех детей перед трагедией уехала в столичный госпиталь к раненому мужу — участнику СВО. Дети остались на попечении родственников, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Трагедия в поселке Василовка Катав-Ивановского района произошла накануне ночью. Загорелся частный дом, предположительно, из-за короткого замыкания на веранде. Погибли четыре ребенка: 12-летняя девочка, 7-летний мальчик и 5-летние мальчики-близнецы.

«В пожаре в частном доме погибли четыре ребенка. Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненному мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных», — написал Текслер в телеграм-канале.

Он добавил, что на место происшествия отправились министр социальных отношений Наталья Лугачева, представители фонда «Защитники Отечества», а также психологи из центра «Семья».

«Семью не бросим, поможем всемерно», — заверил Текслер.

По данным чиновников, одному ребенку удалось спастись. Мать уже экстренно вернулась домой. Глава региона решил предоставить пострадавшей семье участника СВО выплаты на приобретение жилого помещения.