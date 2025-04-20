В Карелии в селе локализовали пожар площадью 5 тыс. кв. м

Спасатели локализовали пожар на площади 5 тыс. кв. м в поселке Сосновец Беломорского округа. Огонь уничтожил семь хозпостроек, человек погиб, сообщается в Telegram-канале Госкомитета Карелии по безопасности.

"В Беломорском округе в поселке Сосновец локализован пожар площадью 5 тыс. кв. м. <...>. В результате пожара погиб один человек. Сгорели семь хозпостроек 2 на 3 м", - говорится в сообщении.

По данным Госкомитета, сегодня днем поступила информация о возгорании травы в поселке Сосновец. Огонь распространялся на хозпостройки и погреба, угрожал дачным домам. Из-за ветра он перекинулся на лес.

На место происшествия выехали восемь человек личного состава пожарных частей Беломорска и поселка Летнереченский, туда доставили две автоцистерны и мотопомпу. В борьбе с огнем принимали участие местные жители и добровольная пожарная дружина.

Открытое горение локализовано, спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома. Сейчас происходит проливка и разборка конструкций. На месте происшествия работают Следственный комитет и полиция. Причины пожара устанавливаются.