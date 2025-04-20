В Подмосковье при загадочных обстоятельствах пропал омоновец

В Подмосковье сотрудник ОМОНа пропал при загадочных обстоятельствах после ДТП. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как указали в полиции, 34-летний мужчина 17 апреля уехал в расположение своего подразделения, где у него должно быть ночное дежурство. Он позвонил своей супруге и сказал, что добрался до работы, однако на самом деле попал в ДТП. Его машина вылетела в кювет на 43-м километре трассы «Крым». Омоновец отказался от предложения очевидцев вызвать скорую, а затем исчез.

Правоохранители уже четвертые сутки безрезультатно проводят поисковые работы.

Ранее стало известно, что в России чаще всего пропадают мужчины в возрасте 40 лет.