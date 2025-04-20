У двух участников полумарафона на бегу остановилось сердце

У двух участников полумарафона Almaty Half Marathon (21,1 километра), который прошел в Казахстане 20 апреля, на бегу остановилось сердце. Об этом сообщили организаторы.

84-летний Аккоян Рсалиев почувствовал себя плохо на первом километре. По предварительным данным, у мужчины произошла тромбоэмболия легочной артерии. К моменту приезда скорой у него не было пульса, реанимационные мероприятия не помогли.

21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции.