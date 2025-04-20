В премиальном яхт-клубе Москвы произошел пожар

В премиальном яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве загорелась плавучая баня. Никто не пострадал, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля. Персонал и посетители смогли эвакуироваться самостоятельно.

На место ЧП прибыли пожарные. Им удалось локализовать огонь на площади около 40 «квадратов». Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в яхт-клубе в Мытищах сгорел ангар с двумя катерами. Площадь пожара составила 1 тыс. «квадратов».

Остальные лодки удалось отогнать в сторону. Тушением пожара занимались 25 человек и 7 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.