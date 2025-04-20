На гидроузле в Ростовской области восстановили движение судов

Движение судов восстановлено на Кочетовском гидроузле в Ростовской области, где ранее произошла авария с теплоходом. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Ростовской области.

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Ранее в связи с ЧП был закрыт судовой ход.

В 14:50 движение судов восстановлено, судовой ход открыт , - сообщили в областном главке МЧС.

В воскресенье в городе Семикаракорске на Кочетовском гидроузле теплоход "Альфа" под флагом России, заходя в камеру гидроузла, столкнулся носовой частью с воротами, разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.