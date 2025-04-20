МЧС: площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 156 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае выросла до 156 тыс. га, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 156 тыс. га, пожарным удаётся не допустить огонь к населённым пунктам», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что ситуация с пожарами в Забайкалье близка к введению федерального ЧС.

14 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в 69 российских регионах открыт пожароопасный сезон.