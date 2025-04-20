Появились подробности инцидента с разливом нефтепродуктов в РФ

Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке топлива в порту города Холмск на Сахалине. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В воскресенье прокуратура сообщила в телеграм-канале, что инцидент связан с танкером «Александр Кащук».

«Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на 6 причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — сказано в сообщении.

Судно огородили бонами, чтобы нефтепродукты не распространились по акватории.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. Также контролируется ход проведения аварийно-спасательной операции.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за разлива нефтепродуктов нельзя купаться на пляжах в этом году.