Два крокодила попытались забраться в жилой дом через входную дверь

Необычный инцидент произошёл во Флориде, где два аллигатора попытались забраться в жилой дом через входную дверь.

Кадры с рептилиями опубликовал в соцсети в своем аккаунте местный метеоролог Мэтт Дэвитт, сопроводив видео ироничной подписью: "Добро пожаловать во Флориду, где вы можете увидеть аллигаторов, небрежно взбирающихся на входную дверь вашего дома".

Видео быстро стало вирусным, набрав более 24 тысяч комментариев. Пользователи из холодных штатов вроде Мичигана пошутили, что им хотя бы не приходится беспокоиться о подобных "незваных гостях". Однако многие выразили тревогу по поводу участившихся случаев появления опасных рептилий в жилых районах.

Специалисты отмечают, что с наступлением брачного сезона аллигаторы становятся более активными и могут появляться в неожиданных местах. Властям Флориды регулярно приходится отлавливать рептилий, забредших в жилые кварталы.