Экс-депутата Курской облдумы Васильева задержали по делу о хищении средств

ТАССиещё 6

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Экс-депутат Курской облдумы Васильев задержан
© t.me/moscowcourts
"Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас с ним проводятся следственные действия в Москве.

Ранее Васильев дал показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, арестованных по делу о хищении более 1 млрд рублей.

19 апреля депутаты Курской областной думы на внеочередном заседании прекратили полномочия депутата Максима Васильева. Основанием для прекращения полномочий стало его письменное заявление.

Происшествия
Алексей Дедов
Максим Васильев
Алексей Смирнов
Москва
Украина