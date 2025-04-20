Экс-депутат Курской облдумы Васильев задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

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"Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас с ним проводятся следственные действия в Москве.

Ранее Васильев дал показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, арестованных по делу о хищении более 1 млрд рублей.

19 апреля депутаты Курской областной думы на внеочередном заседании прекратили полномочия депутата Максима Васильева. Основанием для прекращения полномочий стало его письменное заявление.