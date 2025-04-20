В Астраханской прокуратуре назвали причину пожара в доме, где погибли пять детей

Короткое замыкание рассматривается как предварительная причина пожара в частном доме в Астрахани, где погибли пятеро детей. Семья на учете не состояла, сообщили ТАСС в прокуратуре области.

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Ночью 20 апреля произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани. После ликвидации пожара были обнаружены тела пятерых детей, одному ребенку удалось спастись. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), проверку также проводит прокуратура области. По предварительным данным, четверо погибших и спасенная девочка - дети хозяйки дома, еще один погибший - ребенок знакомой, который остался в гостях.

"Семья ранее на профилактическом учете не состояла, предварительная причина пожара - короткое замыкание. Спасенный ребенок не пострадал, успел выбежать", - сказали в прокуратуре.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Анна Фадеева, по предварительной информации, изначально в доме, который использовался в качестве дачного, находилось больше детей. При этом среди погибших были также приемные дети, которых женщина взяла под опеку после смерти подруги. Один из них - ребенок с диагнозом ДЦП. Примерно в 12 часов ночи мать вышла в магазин с еще одним соседским ребенком, в это время и произошел пожар.

"В результате на пожаре погибли двое детей, которые были под опекой, часть родных детей и один соседский ребенок. Сейчас региональное министерство социального развития выясняет всю информацию. Предварительно, семья на учете не состояла, женщина с детьми посещала поликлинику, с 2020 года женщина в разводе со своим мужем, он проживает на Камчатке", - добавила Фадеева.

Власти Астрахани выразили соболезнования родным погибших.