Водитель прокомментировал падение своей машины в реку в Москве

Водитель иномарки, «улетевшей» в реку Яуза в Москве, рассказал, что «тормоза плохо сработали» и он не смог остановиться. Видео опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля, на Рубцовской набережной. Машина на полной скорости пробила ограду и упала в воду.

Мужчина смог самостоятельно покинуть автомобиль, госпитализация ему не потребовалась.

Иномарку со смятым носом подняли из реки с помощью машины с подъёмным краном-манипулятором.

На месте работают оперативные службы.