Разлив нефтепродуктов произошел в российском регионе

В Холмском морском торговом порту произошел разлив нефтепродуктов.

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Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

— Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на 6 причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в городе Холмске, произошел разлив нефтепродуктов, — говорится в сообщении.

Представители прокуратуры уточнили, что для предотвращения распространения нефтепродуктов в окружающую среду вокруг судна были установлены боновые заграждения. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. Также ведомство сообщило, что контролирует ход аварийно-спасательной операции, говорится в Telegram-канале.

Еще один инцидент произошел в Польше. Там в Государственной пожарной службе страны сообщили, что на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка нефтепродуктов. Специалисты отметили, что опасности для местных жителей нет, а утечка не угрожает взрывом или пожаром.

Также авария на внутрипромысловом нефтепроводе Белозерско-Чубовского месторождения привела к разливу нефти на местности.