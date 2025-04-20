Сотрудника центра Дианы Гурцкая обвинили в ДТП

Несколько лет понадобилось получившему тюремный срок за ДТП мужчине, чтобы доказать, что авария произошла без его непосредственного участия. Он успел провести 5 месяцев в колонии, но в итоге все же добился справедливости и даже отсудил у государства крупную компенсацию.

Как стало известно «МК», авария произошла в октябре 2021 года в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Владелец автомашины «Фольксваген-Гольф» следовал по местной трассе и в районе деревни Авсюнино решил завернуть в магазин. Он остановился в левом ряду, включил сигнал поворота, пропустил встречный транспорт, потом начал совершать маневр, и в следующую секунду услышал нервное бибиканье, а затем мимо него в попутном направлении пронеслась на большой скорости «Шкода Октавиа». Буквально через несколько метров чешская машина улетела с дороги в кювет. В результате шофер «Шкоды» получил серьезную травму позвоночника. Было возбуждено уголовное дело. Водителя «Фольксвагена» признали виновным в создании помехи при повороте налево, из-за чего и случилась авария: уходя от столкновения, владелец «Шкоды» потерял контроль над дорогой. Кроме того, при медосвидетельствовании в моче у обвиняемого обнаружили наркотики. Это стало отягчающим обстоятельством, и автовладельца приговорили к 3 годам колонии-поселения.

Осужденный отправился отбывать наказание, но с вердиктом суда не согласился. Апелляционная инстанция Мособлсуда не стала менять решение, а вот в Первом кассационном суде приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. И во второй раз судьи разобрались более тщательно. Они пришли к выводу, что владелец «Фольксвагена» и не обязан был пропускать водителя «Шкоды», так как стоял в крайней левой полосе.

Наоборот, как раз пострадавший мужчина, совершая обгон, должен был убедиться в отсутствии помех для маневра. А значит, самого события преступления (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью) не было. Что касается наркотиков, то суд признал: раз водитель не нарушал закон на дороге, значит, этот факт вообще не должен приниматься во внимание. Кстати, сам гражданин клялся, что принимает только лекарства – возможно, поэтому анализ дал такой странный результат.

Мужчину освободили из колонии, однако его проблем это не решило. Пока шло следствие, автовладельца уволили из реабилитационного центра Дианы Гурцкая, где он трудился, а новую работу он найти так и не смог. В итоге шофер решил требовать денег за незаконное преследование. Автовладелец подал иск в Орехово-Зуевский суд и добился солидной компенсации – государство выплатит ему 400 тысяч рублей.