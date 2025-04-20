МЧС: на реке Дон теплоход «Альфа» столкнулся с нижними воротами

На Кочетовском гидроузле (Ростовская область) перекрыт судовой ход из-за навала теплохода. Экипаж корабля не пострадал, пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел накануне, в городе Семикаракорск. Теплоход «Альфа» (флаг РФ) при заходе в камеру гидроузла совершил навал на нижние ворота носовой частью судна.

Судовой ход перекрыт. Нефтепродукты в реку не попали. На месте работают силы и средства от РСЧС 10 человек, 4 единицы техники.

Кочетовский гидроузел расположен на реке Дон (3004,8 км Единой глубоководной системы) в Ростовской области. В 2024 году общее количество судозаходов в бассейне составило 5,298 тыс., что на 26% больше, чем в 2023 году.