В результате обстрела Донецка начался пожар в промзоне

В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины начался пожар в промышленной зоне. Об этом RT сообщили в оперативных службах ДНР.

Отмечается, что примерно в 09:00 мск ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, нанесли удар по Калининскому району Донецка.

Кроме того, после обстрела повреждены гражданские автомобили.

Информации о пострадавших нет.

Ранее ТАСС сообщил, что украинская армия в пасхальное перемирие нанесла удар по Донецку.